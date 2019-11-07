Экс-судья ЕСПЧ: Стремясь получить любой ценой должность генпрокурора, правительство поставило на карту свою судьбу

0

Экс-судья Европейского суда по правам человека и бывший министр юстиции Станислав Павловский заявил, что отмена конкурса на должность генпрокурора недопустима, и тому, по меньшей мере, есть две причины. Во-первых, закон не предусматривает такой возможности, а, во-вторых, один член комиссии не может аннулировать голоса, которые принадлежат всей комиссии в целом.

– Такого рода шаги абсолютно неприемлемы, так как дискредитируют, разрушают доверие общества, народа в институты государства. Одновременно с тем, когда правительство, в лице главы Минюста, сформировало такого рода комиссию, это правительство должно было подчиниться результатам работы этой комиссии. Такие аргументы просто недопустимы и не могут применяться в условиях государства, которое претендует на звание правового. Это недопустимо, не говоря о политических последствиях, которые абсолютно не продуманы. Создается впечатление, что правительство хочет протолкнуть своего человека, и для этого применяет все методы, – заявил Павловский.

Станислав Павловский также раскритиковал решение правительства утвердить новый Закон о прокуратуре через взятие на себя ответственности перед парламентом, пишет “НТВ Молдова”.

– Учитывая, что у нас есть дееспособный парламент, в то время, когда он функционирует нормально, в стране нет чрезвычайного положения, всё идет более или менее нормально, очевидно, условий для принятия ответственности нет. Я лично толкую этот шаг как очень опасный, так как правительство поставило на карту свою судьбу. Получается, что на основании некоторых амбиций, стремления любой ценой получить эту должность, власть отдала на произвол судьбы всё правительство, – также отметил он.