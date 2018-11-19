Экс-сотрудник МВД в составе преступной группировки завербовал более 600 молдаван для трудового рабства в Израиле (ВИДЕО)

Сотрудники Управления спецопераций совместно с прокурорами Кишинёва документировали в течение 9 месяцев деятельность организованной преступной группировки, членами которой являлись ранее судимые люди, а также бывший сотрудник МВД.

Как сообщает пресс-служба Полиции РМ, ОПГ, в состав которой входили 3 человека, специализировалась на организации незаконной миграции граждан Молдовы в Израиль. Подозреваемые, работая под прикрытием экономического агента в Кишинёве, который предоставляет посреднические услуги в трудоустройстве за рубежом, вербовали сотней молдаван и отправляли в Израиль.

Полиция установила, что в течение последних лет было перевезено более 600 человек, а члены банды незаконно обналичивали суммы в особо крупных размерах – от 7 000 до 13 000 долларов. Чтобы замаскировать свою незаконную деятельность, злоумышленники заставляли своих жертв подписывать фиктивные контракты займа.

В ходе расследования был проведён ряд обысков в домах фигурантов дела, а также в офисах компании, в результате чего были найдены: бухгалтерские документы, черновые записи, акты о гражданском состоянии, паспорта, трудовые книжки, трудовые контракты с физическими лицами, копии документов, фиктивные кредитные контракты и другие документы, доказывающие преступную деятельность.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 3 лет.