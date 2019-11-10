Экс-соратник Нэстасе подтверждает: решение Санду стало неожиданным и для депутатов платформы DA

Экс-соратник Нэстасе подтверждает: решение Санду стало неожиданным и для депутатов платформы DA

Бывший соратник Андрея Нэстасе, бывший председатель платформы “Достоинство и правда” Станислав Павловский подтверждает, что решение правительства Санду стало сюрпризом не только для социалистов, но и для депутатов платформы. По его словам, представитель ППДП не знали о намерении премьера взять на себя ответственность за отбор кандидатов на должность генерального прокурора. 

– Насколько я знаю, даже мои коллеги из платформы не знали, что собирается сделать премьер. Это было ее личное решение, которое она не обсуждала даже внутри блока. Если коллеги из “АКУМ” – ответственные люди, они поймут, что РМ не может обслуживать личные амбиции одного человека. Она захотела игрушку – правительство, теперь хочет другую – президентуру, – сказал Павловский в интервью на “Спутник Молдова”. 

Ранее и Игорь Додон рассказал, что решение Санду стало сюрпризом для многих в “АКУМ”.

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