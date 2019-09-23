Экс-прокурор из Окницы был оштрафован на 70 000 леев за фальсификацию документа

Экс-прокурор из Окницы был оштрафован на 70 000 леев за фальсификацию документа

Антикоррупционная прокуратура сообщила о том, что суд первой инстанции рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении экс-прокурора из Окницы по факту фальсификации документа.

Согласно материалам дела, экс-прокурор поставил подпись вместо ответчика, в то время как последний находился за границей. После этого он приказал передать дело в суд.

Бывший прокурор был признан виновным в содеянном. Ему был наложен штраф в размере 70 000 леев. Кроме этого, он был лишён права занимать государственные должности на 7 лет. Суд также обязал его выплатить судебные издержки в размере 5 460 леев, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

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