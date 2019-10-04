Экс-министр транспорта объявлен в розыск

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Суд Кишинёва объявил в розыск бывшего министра транспорта и дорожной инфраструктуры Юрия Киринчука после серии отсрочек судебных заседаний.

Напомним, что экс-министр вместе с руководителями двух строительных компаний был арестован 27 апреля 2017 года. Киринчук тогда признал свою вину и заключил с прокурорами соответствующее соглашение, передаёт realitatea.md.

Он был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы за извлечение выгоды из влияния и злоупотребление служебным положением. Приговор подлежит исполнению, но может быть обжалован в Высшей судебной палате.