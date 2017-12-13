Экс-коммунистка Алена Бабюк станет беспартийным депутатом

Конституционный суд утвердил мандат нового депутата Парламента РМ.

Алена Бабюк вошла в списки Партии коммунистов на выборах в 2014 году, однако уже в следующем году исключена из самого формирования “за нарушение устава партии”.

Отвечая на вопросы журналиста deschide.md, Бабюк заявила, что начнет работу в парламенте в качестве беспартийного депутата. Говорить о сотрудничестве с какими-либо парламентскими партиями она не стала, заявив, что это преждевременно. Тем не менее, она заявила, что ее видения и идеи не изменились.

Напомним, одно из кресел в законодательном органе, закрепленное за Партией коммунистов, опустело после ухода с поста депутата Оксаны Доменти.