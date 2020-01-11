Экс-главе Прокуратуры по борьбе с преступностью выдвинуты обвинения

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Руководство Генеральной прокуратуры объявило о том, что сегодня бывшему главе Прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорелу Морарю будут выдвинуты обвинения. Также будут решены вопросы по его отстранению от должности прокурора.

В пресс-релизе ведомства говорится, что уголовное дело, по которому ведётся расследование в отношении экс-главы ПБК, было возбуждено 26 декабря 2019 года на основании двух обращений, зарегистрированных в Генпрокуратуре.

10 января 2020 года Виорел Морарь был признан подозреваемым в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Он был задержан на 72 часа и допрошен в рамках дела.

Как передаёт moldpres.md, Морарь не признался в совершении преступлений, которые ему вменяются, и не сотрудничает со следствием.