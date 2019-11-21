Экс-глава Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержан на 72 часа

Экс-глава Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержан на 72 часа

Бывший глава Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Николай Китороагэ был задержан сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры на 72 часа. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эмиль Гайтур.

Согласно полученной информации, Николай Китороагэ был задержан в рамках уголовного преследования, передаёт unimedia.md. Стоит отметить, что он был назначен на должность главы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам на 5-летний срок в 2017 году. В июне этого года он ушёл в отставку.

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