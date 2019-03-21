Экс-глава полиции Страшен приговорён к трём годам тюрьмы за вымогательство

Экс-глава полиции Страшен приговорён к трём годам тюрьмы за вымогательство

Суд приговорил бывшего начальника Инспектората полиции Страшен к трём годам лишения свободы.

Напомним, что офицеры НАЦ и Антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего главу инспектората полиции Страшен по подозрению в вымогательстве крупной взятки. Заявление на него написал мужчина, который проходил обвиняемым по делу о хулиганстве. Бывший полицейский обещал помочь ему в решении двух проблем: в переводе из-под предварительного домашнего ареста, и в окончательном решении по уголовному делу.

Сначала полицейский-коррупционер попросил у жены “клиента” 3 500 евро, а потом 10 тысяч евро. Уголовное дело по данному факту было возбуждено в 2017 году.

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