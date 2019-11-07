Экс-глава КС о решении Санду: Де-факто Генпрокуратура переходит под контроль правительства

Экс-глава КС о решении Санду: Де-факто Генпрокуратура переходит под контроль правительства

Среди нововведений, внесенных в Закон о прокуратуре, принятых под ответственность правительства Санду, предусмотрена и процедура отзыва генерального прокурора. В частности, премьер-министр сможет создавать комиссию по оценке деятельности генерального прокурора, в которую войдет бывший прокурор или судья, международный эксперт и представитель гражданского общества. 

– Де-факто Генеральная прокуратура переходит под контроль правительства. Вопрос: кто-нибудь подумал о том, что произойдет, если завтра кто-то другой станет премьером, и будет располагать такими полномочиями? – отметил в данной связи экс-председатель КС Александр Тэнасе. 

Напомним, вчера правительство под свою ответственность приняло ряд нововведений в Закон о прокуратуре. В частности, отобрать двух кандидатов на пост главы генерального прокурора собирается премьер, которая передаст их имена Высшему совету прокуроров.

Социалисты и президент с таким подходом не согласны. Они призывают правительство к соблюдению закона.

 

 

 

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