Экс-глава КС о решении Санду: Де-факто Генпрокуратура переходит под контроль правительства

0

Среди нововведений, внесенных в Закон о прокуратуре, принятых под ответственность правительства Санду, предусмотрена и процедура отзыва генерального прокурора. В частности, премьер-министр сможет создавать комиссию по оценке деятельности генерального прокурора, в которую войдет бывший прокурор или судья, международный эксперт и представитель гражданского общества.

– Де-факто Генеральная прокуратура переходит под контроль правительства. Вопрос: кто-нибудь подумал о том, что произойдет, если завтра кто-то другой станет премьером, и будет располагать такими полномочиями? – отметил в данной связи экс-председатель КС Александр Тэнасе.

Напомним, вчера правительство под свою ответственность приняло ряд нововведений в Закон о прокуратуре. В частности, отобрать двух кандидатов на пост главы генерального прокурора собирается премьер, которая передаст их имена Высшему совету прокуроров.

Социалисты и президент с таким подходом не согласны. Они призывают правительство к соблюдению закона.