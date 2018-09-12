Экс-директор столичного интерната №3 осужден на 17 лет и 6 месяцев лишения свободы за торговлю детьми

Вместе с ним приговор получил и пользовавшийся ребенком бизнесмен: ему в местах лишения свободы предстоит пробыть 17 лет. Оба признаны виновными в торговле детьми для некоммерческой сексуальной эксплуатации.

Согласно тому же решению, в пользу потерпевшей стороны, несовершеннолетнего, со счетов обвиняемых должна быть снята сумма в размере 800 000 леев в качестве оплаты ущерба.

Суть обвинения в том, что с лета 2016 года по 18 сентября 2017 года бизнесмен, находясь в Кишиневе, вместе и по предварительной договоренности с бывшим директором столичной школы-интерната №3, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей забрал ребенка и поселил его в съемной квартире.

Для привыкания к ситуации бизнесмен создал несовершеннолетнему комфортные условия жизни: купил одежду, мобильный телефон, игровую приставку, организовал развлечения и выезд за границу. Впоследствии, по предварительному сговору с экс-директором интерната, бизнесмен стал подвергать несовершеннолетнего сексуальному насилию.

Вина обвиняемых была полностью доказана. Несовершеннолетний получает психологическую помощь. Приговор может быть оспорен в течение 15 дней.