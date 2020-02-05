Экс-директор СИБ – обвиняемый по делу о выдворении турецких учителей

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Прокуратура завершила и передала в суд уголовное дело, возбуждённое после незаконного выдворения турецких учителей из Молдовы в сентябре 2018 года. Единственный обвиняемый по этому делу – бывший директор Службы информации и безопасности (СИБ).

Обвиняемый признал свою вину и сотрудничал со следствием. Об этом сообщил сегодня на брифинге генеральный прокурор Александр Стояногло, пишет moldpres.md.

По словам Стояногло, после незаконного выдворения 7 турецких учителей с территории Республики Молдова, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, расследуя действия бывшего руководства СИБ. Прокуроры констатировали, что СИБ действовали в отсутствие разрешения, выданного Бюро по миграции и убежищу, и что все процедуры по выдворению координировались бывшим директором СИБ. Также выполнявшие приказы начальника сотрудники этого ведомства не знали, что операция незаконная.

Бывший директор СИБ обвиняется в злоупотреблении служебным положением. В случае признания вины ему грозит до 6 лет тюремного заключения с лишением права занимать определённые должности на срок до 10 лет.