Экс-депутат от ДПМ задержан по делу о закупке машин скорой помощи

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Бывший депутат парламента и нынешний гендиректор Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи Борис Головин был задержан сегодня утром сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры.

Согласно полученным данным, он был задержан по делу о закупке машин скорой помощи. Антикоррупционная прокуратура провела обыски в его доме, передаёт deschide.md. Напомним, что на прошлой неделе, когда офицеры НАЦ задержали заместителя директора Национального центра догоспитальной скорой медицинской помощи, Борис Головин находился за границей.

Напомним, что Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) и прокуроры по борьбе с коррупцией расследуют, как были организованы тендеры на покупку машин скорой помощи, а также предполагаемое содействие некоторым экономическим агентам. Согласно материалам дела, должностные лица Центра догоспитальной помощи отдали приоритет экономическому агенту, несмотря на то, что он не участвовал в тендере, а после подписания контракта не выполнил свои обязательства в полном объеме.