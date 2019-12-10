Экс-депутат Константин Цуцу объявлен в международный розыск

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Интерпол одобрил запрос правоохранительных органов РМ и объявил бывшего депутата парламента Константина Цуцу в международный розыск. Решение было принято после того, как 27 сентября суд выдал ордер на арест на имя бывшего депутата.

Начальник Центра международного сотрудничества полиции Виорел Центиу сообщил порталу deschide.md, что в конце прошлой недели имя Цуцу было внесено в базу данных лиц, объявленных в международный розыск, Интерпола. Вчера правоохранительные органы РМ были уведомлены об этом.

Кроме этого, Виорел Центиу отметил, что предварительно было установлено место, где на данный момент находится Цуцу. У него есть румынское гражданство, и, согласно предварительным данным, он находится в Румынии.

Напомним, что экс-депутат Константин Цуцу покинул территорию РМ в июне этого года, после этого его видели в Одессе. Он является фигурантом дела, возбужденного по факту незаконного обогащения.