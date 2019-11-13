Экопродукты или эка невидаль?

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О том, какие сельскохозяйственные продукты можно считать безопасными

Чтобы выращивать экоовощи и фрукты, необходим ряд условий, среди которых чистые почвы, хорошая вода для полива, безопасная обработка и знания. К каждому перечисленному компоненту в условиях нашей страны можно предъявить определённые претензии. Но не всё так плохо, как может показаться на первый взгляд.

Земельное очищение

Принято считать, что в Молдове очень загрязнённые почвы, однако специалисты поясняют, что это утверждение сильно преувеличено. Последние 20 – 30 лет земля очищалась, потому что в больших объёмах не использовались пестициды, содержащие тяжёлые металлы. Другое дело, что без химических средств от вредителей и болезней растения нельзя защитить полностью. Хотя есть культуры, которые не нуждаются в обработке химическими препаратами. Кроме того, в производстве экологических продуктов для химических веществ существуют допустимые нормы применения.

– Сейчас многие средства защиты основаны на биологических компонентах. Лично я выращиваю помидоры без капли химии, – говорит председатель Кишиневской территориальной организации «Экологическое движение Молдовы» Владимир Гараба. – Я по специальности почвовед и могу утверждать, что почвы у нас пусть не идеальные, но достаточно чистые, одни из лучших в Европе. При этом земля плодородная, не требующая серьёзной подкормки. Я много лет изучаю этот вопрос и считаю, что выращивание экологически чистой продукции может стать хорошим бизнесом для молдавских предпринимателей. А задача государства состоит в том, чтобы разработать грамотную нормативную базу, не давить на фермеров и помогать в продвижении экологически чистых продуктов в стране и за рубежом.

В течение года сады подвергаются 20 обработкам, куда входят и химические подкормки, и опрыскивание препаратами от вредителей, которых появляется всё больше.

Губит почву… вода

Вода – очень важный компонент в выращивании чистых продуктов. Днестр и Прут – реки относительно чистые, и применять их воду вполне безопасно. Удивительная способность к самоочищению у Реута, и когда его воды полны, их тоже можно использовать для полива. Но при орошении следует учитывать не только чистоту, но и химический состав самой воды.

– Очень часто для полива наших чернозёмов не годится даже вода из глубинных артезианских скважин, – поясняет доктор хабилитат биологических наук, профессор Института зоологии Академии наук Молдовы Елена Зубкова. – Известно, что у воды должна быть минерализация не больше 1–1,5 г/л. На севере республики у верхнего горизонта подземных вод минерализация менее единицы, у глубинных бывают разные показатели, но проблема в том, что вся вода щелочная, в ней превалируют натрий и содовые компоненты. Такая вода губительна. Натрий вытесняет из почвы кальций и калий, обедняя её, что требует обогащения её дорогими калийными удобрениями. С другой стороны, вода с минерализацией 3 – 5 граммов на литр может хорошо подойти к песчаным почвам. Вода для ирригации должна подбираться с учётом свойств почвы. Орошение – это сложная наука.

Несмотря на массу открытых вопросов, профессор Зубкова считает, что если регулярно проводить анализ почв и воды, то экологически чистые продукты в Молдове можно выращивать. Но в любом случае для этого нужны инвестиции, а ещё знания, которые в нашей стране не ценят.

Атакуют со всех сторон

Садоводы менее оптимистичны в вопросах выращивания экологически чистой продукции. В настоящее время без пестицидов производить фрукты в промышленном масштабе невозможно. Есть сорта яблок, устойчивые к основным болезням, которые можно выращивать без пестицидов, а для уничтожения насекомых можно использовать феромонные ловушки. В теории, если сады посадить на очищенных землях, то можно добиться хорошего результата.

– Далеко не все сорта, устойчивые к болезням, пользуются спросом, потому что они не очень вкусные и не всегда презентабельные, – поясняет доктор биологических наук Александр Чернец. – Глянцевые и востребованные фрукты не могут быть экологически чистыми. В течение года сады подвергаются 20 обработкам, куда входят и химические подкормки, и опрыскивание препаратами от вредителей, которых появляется всё больше. Даже жители столицы обратили внимание на появление мраморного клопа. Это насекомое всеядно, и с ним можно бороться только сильными препаратами. Приспосабливаются к существующим средствам борьбы не только насекомые-вредители, но и бактерии, вирусы и другие микроорганизмы, вызывающие различные болезни.

Продукты, выращенные без пестицидов, нельзя называть экологически чистыми. Для желаемого результата нужно, чтобы совпали все условия безопасного роста, а это работа нескольких десятилетий. И ещё, чтобы выращивать чистые продукты, мы, помимо всего, должны осознать, на какой прекрасной земле живём, должны научиться уважать эту землю и не относиться к ней потребительски.

КОММЕНТАРИЙ

Стратегия уровня «эко»

Джорджета Минку, экс-министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды:

– Развитие и продвижение экологического сельского хозяйства является национальным приоритетом, особенно в контексте подписания Соглашения об ассоциации между Молдовой и ЕС, а также с Европейским сообществом по атомной энергии. Руководствуясь задачами, изложенными в Национальной стратегии развития сельского хозяйства и сельской местности на 2014 – 2020 годы, и согласно законодательству, наше министерство поддерживает внедрение технологий производства экологической продукции, а также способствует сохранению биоразнообразия.

Для некоторых видов деятельности, имеющих стратегическое значение, таких как производство продукции с высокой добавленной стоимостью, возделывание экологической сельскохозяйственной продукции, а также для населённых пунктов, расположенных в неблагополучных зонах, предоставляются увеличенные прямые платежи, которые определяются правительством и не должны превышать 20% от базового размера прямых платежей.

К примеру, субсидии увеличиваются на 20% сельскохозяйственным производителям, занимающимся выращиванием экологических культур или экологическим животноводством, и на 15% – сельскохозяйственным производителям, занимающимся подлежащей субсидированию сельскохозяйственной деятельностью в неблагополучных зонах.

Также, согласно Положению об условиях, порядке и процедуре предоставления средств Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности, финансовая поддержка предоставляется для периода конверсии по методам экологического сельского хозяйства от 800 до 2500 леев/га.

Для сохранения практик экологического сельского хозяйства 20% направляется для экологически сертифицированной продукции, согласно представленным накладным. Максимальный размер поддержки не должен превышать сумму в 200 тыс. леев.

Ежегодно в государственный бюджет закладываются средства на развитие инфраструктуры для выращивания экологически чистой продукции. Размер поддержки, предоставленной на продвижение и развитие экологического сельского хозяйства, рассчитывается в виде фиксированных сумм на единицу полезной площади.

В настоящее время разрабатывается новый законопроект о производстве и маркировке органических продуктов питания, чтобы согласовать законодательную и институциональную базу с нормативными базами ЕС. С учётом этого законопроекта будет разработана Национальная программа по выращиванию в Молдове экологически чистых продуктов. Работы очень много, и мы будем информировать представителей аграрного сектора обо всех изменениях в законах.

Мнение Киртоки

Природный иммунитет

Производить экологически чистые продукты реально, и есть возможность делать это уже сейчас. Мы – сторонники выращивания экологически чистой продукции по технологии австрийского фермера Зеппа Хольцера. В соответствии с этой технологией, на 130 га мы строим первую экосистему в Варнице. В Молдове нужно внедрять щадящие технологии для производства биопродукции, подобные тем, что имеются в Европе. Параллельно надо создавать экосистемы, где можно выращивать поликультуру. Такие системы существуют в полудиких условиях, когда культурные продукты растут вместе и поддерживают иммунитет друг друга. Для выращивания экопродуктов нужно больше человеческого труда, но зато это менее затратно финансово.

Чтобы всё это воплотить в жизнь, необходима государственная программа. Фермерам, которые производят экологически чистую продукцию, нужно давать субсидии для развития. У государства уже какой-то опыт есть, нужно его развивать, а главное – принять эту философию. Определить цель, понять, чего мы хотим достичь через 50 лет.

Василий Киртока, муниципальный советник, бизнесмен

Наталья Устюгова