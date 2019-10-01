Экономического агента из столицы накажут за продажу пищевой соли с нарушением правил хранения (ФОТО, ВИДЕО)

Экономического агента из столицы накажут за продажу пищевой соли с нарушением правил хранения (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Управления по расследованию экономического мошенничества Национального инспектората расследований совместно с сотрудниками Национального агентства по безопасности пищевых продуктов выявили нарушения в деятельности экономического агента из столицы, который занимался оптово-розничной торговлей пищевой соли на внутреннем рынке страны.

В результате проведённых расследований было обнаружено предприятие по хранению пищевых продуктов (соли) в количестве более 2 000 тонн с нарушениями санитарно-гигиенических норм. За выявленные нарушения экономическому агенту грозит штраф, а обнаруженные товары могут быть изъяты.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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