Экономических агентов оштрафуют на 9 000 леев за нерасчищенные тротуары

Экономические агенты обязаны чистить тротуары от снега и льда на участках перед зданиями, где работают. Тех, кто не подчиняется этому решению, ожидает штраф в размере до 9 000 леев.

Таким образом местные власти хотят привлечь к ответственности предпринимателей, которые не расчищают прилегающую к их офисам территорию, пишет unimedia.info. Прилегающие 2 метра от входа – территория, которую должен очищать от снега и льда каждый экономический агент возле своего предприятия.

Стоит отметить, что с марта 2017 года за выполнением этих правил следят районные инспекторы.