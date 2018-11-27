Экономических агентов оштрафуют на 9 000 леев за нерасчищенные тротуары

Экономических агентов оштрафуют на 9 000 леев за нерасчищенные тротуары

Экономические агенты обязаны чистить тротуары от снега и льда на участках перед зданиями, где работают. Тех, кто не подчиняется этому решению, ожидает штраф в размере до 9 000 леев.

Таким образом местные власти хотят привлечь к ответственности предпринимателей, которые не расчищают прилегающую к их офисам территорию, пишет unimedia.info. Прилегающие 2 метра от входа – территория, которую должен очищать от снега и льда каждый экономический агент возле своего предприятия

Стоит отметить, что с марта 2017 года за выполнением этих правил следят районные инспекторы.

 

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