Чебан: Ремонт подземных переходов будет полноценным, он не ограничится сменой лампочек (ФОТО)

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Большинство подземных переходов в столице находятся в катастрофическом состоянии и представляют реальную опасность для горожан. Поэтому ремонт в них должен быть комплексным и качественным.



Об этом заявил генпримар Кишинева Ион Чебан, проинспектировавший сегодня “подземку” на пересечении улицы Измаильской и бульвара Штефана чел Маре. Он рассказал также о другой крупной проблеме с большинством столичных подземных переходов, которая на протяжении долгого времени наносит ущерб муниципальному бюджету.

– Некоторые экономические агенты захватили подземки и наживаются на примарии, и при этом не платят ни копейки в бюджет муниципия, как того требует закон. К примеру, только в переходе у торгового центра “Unic” – 13 экономических агентов, сдающих помещения в аренду. Один из них, по результатам финансовой проверки, имеет задолженность перед бюджетом муниципия в размере 13 млн. леев, – возмутился градоначальник.

Ион Чебан объявил, что примария проведет инвентаризацию всех агентств, сдавших помещения в аренду, и инициирует расторжение всех договоров.

– С сегодняшнего дня будут издаваться решения о необходимости освободить помещения для проведения ремонта. Следующим шагом станет объявление тендера для оформления государственно-частного партнерства и восстановления переходов. Кроме того, мы намерены провести инвентаризацию всех подземных переходов для анализа текущей ситуации и сбора информации об имеющихся долгах. Призываю экономических агентов подчиниться требованиям и освободить помещения в подземных переходах и над ними, – сказал генеральный примар столицы.

Что же касается переходов, в которых не работают экономические агенты, Чебан распорядился разработать проекты для ремонта, и на данный момент работа в этом направлении ведется.

– Я предлагаю не просто сменить плитку, установить урну или вкрутить лампочку в подземных переходах, а сделать их полноценный ремонт. И мы сделаем это – нужно лишь чуть-чуть терпения, – заверил он.