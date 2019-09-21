Экономические агенты и граждане Молдовы продолжают хранить сбережения в леях

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Объем срочных вкладов экономических агентов и населения в молдавских леях в августе составил 1,43 млрд леев, а вклады в валюте – 1,33 млрд леев.

Около 70% от общего объема вкладов в леях – это деньги вкладчиков, доверенные коммерческим банкам в августе на срок до 12 месяцев. Объем срочных вкладов юридических лиц в национальной валюте превысил 300 млн леев, что почти в три раза меньше, чем объем вкладов физических лиц, который составляет 1,13 млрд леев, передаёт moldpres.md.

Несмотря на то, что процентные ставки по срочным депозитам экономических агентов снизились в августе в среднем на 3,21%, средневзвешенная процентная ставка по депозитам населения выросла до 4,89%, достигнув самого высокого уровня в этом году. Процентная ставка снизилась наряду со снижением годового уровня инфляции, но в августе он, по данным Национального бюро статистики составил 5,5%, то есть был выше уровня процентных ставок, предлагаемых банками.

По данным НБМ, остаток срочных вкладов в леях составил в августе около 16,2 млрд леев, а остаток в валюте – 12 млрд леев.