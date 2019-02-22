Экологическая катастрофа в Бельцах: местное озеро стало кладбищем для рыбы (ВИДЕО)

Экологическая катастрофа в Бельцах: местное озеро стало кладбищем для рыбы (ВИДЕО)

Почти неделю в одном из озёр в Бельцах плавает мёртвая рыба. От водоёма исходит невыносимый запах.

По словам экологических инспекторов, одной из причин, приведших к катастрофе, стала нехватка кислорода в зимний период. Другой причиной может быть незаконная рыбалка, пишет canal2.md.

Теперь сотрудникам Муниципального Предприятия “Ассоциация зеленого хозяйства” придётся провести работы по очистке озера. Из водоёма уже были взяли образцы, по которым можно будет судить о причинах случившегося. Результаты лабораторных исследований будут готовы в течение недели.

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