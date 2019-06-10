Экологическая катастрофа: море в Одессе окрасилось в неестественный зелёный цвет (ФОТО)

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Уже несколько дней одесситы наблюдают необычную картину на местных пляжах: вода в море окрасилась в зеленый цвет. В соцсетях появились сотни фото и видео со странным явлением.

Биолог и руководитель общественной организации “Зеленый лист” Владислав Балинский цветения воды объясняет размножением в воде микроскопических организмов – цианобактерий Nodularia spumigena. Такое интенсивное окрашивание Одесского залива наблюдается редко. На цветение воды влияет два фактора: уровень солености и загрязнения, пишет bbc.com.

– Первое – соленость воды уменьшилась, интенсивность цветения – увеличилась. Второе – загрязнение биогенными элементами: это минеральные удобрения, азотные удобрения полей, моющие вещества, недостаточно хорошо очищенные стоки города, которые попадают в море после ливня, – объясняет Владислав Балинский.

Купаться в таком море биолог не рекомендует, но официального запрета от городских властей не было, а туристов изумрудный цвет воды не пугает. При контакте с кожей возможно развитие аллергических реакций. При таком бурном росте выделяется целый ряд веществ, которые считаются ядовитыми, отметил эксперт.

– Эти микроорганизмы поглощают весь кислород из воды и поэтому погибает вся живность. Такое уже было в Одесском заливе в 2010 году – массовая гибель всего живого. Тогда даже все мидии погибли. Это экологическая катастрофа большого масштаба. Это очень серьезно может сказаться на экологии города Одессы, – добавил Балинский.