Экологи волнуются: жители столицы дышат всё более грязным воздухом

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По мнению экспертов Агентства по охране окружающей среды, уровень загрязнения воздуха в Кишинёве превышает в несколько раз предельно допустимую норму. Ежедневно горожане вдыхают вредоносные газы, из-за чего чаще болеют, а продолжительность жизни сокращается в среднем на 4,5 года.

По словам экспертов, улица Заводская является самой загрязнённой в Кишинёве. Токсичные вещества в огромном количестве выделяют автомобили, которые здесь проезжают. В рейтинге самых загрязнённых улиц также фигурируют Московский проспект и улица Фынтынилор, пишет protv.md.

Первое место по уровню загрязнения занимает Кишинёв. В последние годы этот показатель продолжает расти. 80% токсичных веществ выделяют автомобили, которые ежегодно тысячами появляются на улицах столицы. Больше всего страдают люди, живущие возле транспортных магистралей, – прокомментировала ситуацию Марина Лунгу, начальник Центра мониторинга качества атмосферного воздуха.

Согласно статистике, люди, живущие в загрязнённых городах, имеют меньшую продолжительность жизни. В среднем, они живут на 4-5 лет меньше по сравнению с сельскими жителями.

Загрязнённый воздух отрицательно влияет не только на людей, но и на растения, почву и воду. В связи с этим специалисты призывают граждан отказаться от личных автомобилей в пользу общественного транспорта и велосипедов, а власти – принять срочные меры по исправлению ситуации.