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Экологи призывают население не использовать бенгальские огни и пиротехнические изделия в период зимних праздников. Ассоциация “EcoContact” предупреждает, что химические вещества, используемые в производстве фейерверков в последние годы, классифицируются как токсичные, канцерогенные, мутагенные и могут вызывать раздражение.

Эксперт ассоциации Ион Марин утверждает, что фейерверки также содержат вещества, которые опасны для окружающей среды, обладают свойствами загрязнения поверхности, грунтовых вод, почвы, усиливают парниковые эффекты и разрушают озоновый слой. Специалист утверждает, что при производстве фейерверков используются некоторые искусственные элементы, которые поглощают и испускают излучение, превращая их в разные цвета, передаёт ipn.md.