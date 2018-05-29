Экипажи патрульной полиции будут дежурить сегодня на 8 национальных трассах

Национальный инспекторат патрулирования сообщает всем автомобилистам о том, на каких трассах страны сегодня будут дежурить наряды патрульных с приборами для измерения скорости.
Так, сегодня, 29 мая, в течение всего дня органы правопорядка будут «ловить» радарами на следующих участках дороги:
– M 5/R 1: район Страшены;
– M 1/R 3: район Яловены;
– R 13: район Резина, 86 – 101 км;
– R 30, район Штефан Водэ, 20 – 95 км;
– R 20: Оргеев – Резина, 0 – 23 км;
– R3/R 33/ G 98: район Хынчешты;
– R 3/ M 3/R 26: район Чимишлия;
– R 34: район Леова.
НИП рекомендует всем участникам дорожного движения адаптировать скорость согласно предписаниям ПДД.
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