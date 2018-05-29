Экипажи патрульной полиции будут дежурить сегодня на 8 национальных трассах

Национальный инспекторат патрулирования сообщает всем автомобилистам о том, на каких трассах страны сегодня будут дежурить наряды патрульных с приборами для измерения скорости.

Так, сегодня, 29 мая, в течение всего дня органы правопорядка будут «ловить» радарами на следующих участках дороги:

– M 5/R 1: район Страшены;

– M 1/R 3: район Яловены;

– R 13: район Резина, 86 – 101 км;

– R 30, район Штефан Водэ, 20 – 95 км;

– R 20: Оргеев – Резина, 0 – 23 км;

– R3/R 33/ G 98: район Хынчешты;

– R 3/ M 3/R 26: район Чимишлия;

– R 34: район Леова.

НИП рекомендует всем участникам дорожного движения адаптировать скорость согласно предписаниям ПДД.