Экипаж SMURD успешно доставил пациентку из Глодянского района в столицу (ФОТО)

Экипаж SMURD успешно доставил пациентку из Глодянского района в столицу (ФОТО)

Сотрудники экипажа мобильной службы реанимации доставили 33-летнюю женщину из Глодянского района в Кишинёв.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, у пациентки возникли осложнения после хирургического вмешательства. Женщину доставили в Кишинёв специалисты экипажа SMURD и Aviasan. В дороге женщина находилась под постоянным наблюдением команды врачей. Пациентку в срочном порядке перевели в столичную частную клинику.

По данным ГИЧС, с начала 2019 года в стране было зарегистрировано 59 наземных операций SMURD.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md