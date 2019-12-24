Экипаж SMURD успешно доставил пациентку из Глодянского района в столицу (ФОТО)

0

Сотрудники экипажа мобильной службы реанимации доставили 33-летнюю женщину из Глодянского района в Кишинёв.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, у пациентки возникли осложнения после хирургического вмешательства. Женщину доставили в Кишинёв специалисты экипажа SMURD и Aviasan. В дороге женщина находилась под постоянным наблюдением команды врачей. Пациентку в срочном порядке перевели в столичную частную клинику.

По данным ГИЧС, с начала 2019 года в стране было зарегистрировано 59 наземных операций SMURD.