Экипаж SMURD успешно доставил пациента из Единец в столицу (ФОТО)

Экипаж SMURD успешно доставил пациента из Единец в столицу (ФОТО)

30 сентября на столичный стадион «Динамо» экипаж SMURD доставил 24-летнего пострадавшего. По предварительной информации, человек получил множественные травмы в результате дорожно-транспортного происшествия.

Мужчина был перевезён из районной больницы Единец командой SMURD из Ясс в Кишинёв. Во время полёта пациент находился под наблюдением команды врачей, благодаря чему всё прошло без каких-либо осложнений.

По данным ГИЧС, это 13-е медицинское вмешательство SMURD с начала 2019 года.

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