Экипаж SMURD доставит тяжело больную пациентку из Бельц в Яссы (ВИДЕО)

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Вертолёт службы экстренной помощи SMURD приземлился на стадионе политехнического колледжа в Бельцах. По информации пресс-секретаря Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Лилианы Пушкашу, вертолёт SMURD из Румынии прибыл для транспортировки пациента.

Речь идёт о тяжело больной женщине 53 лет. Её должны доставить из Бельцкой клинической больницы в больницу Ясс. Известно, что больная находится без сознания. Другие детали в ГИЧС сообщат позднее, передаёт esp.md.

Лилиан Пушкашу добавила, что вертолёты SMURD при необходимости могут приземляться даже на дорогах. Обычно экипаж выбирает для посадки место как можно ближе к месту назначения. В данном случае пилоты приземлились на стадионе, который расположен недалеко от муниципальной больницы.