Экипаж SMURD доставил в Кишинёв жительницу Бельц, пострадавшую в аварии (ВИДЕО)

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Сегодня, 25 января, экипаж SMURD провёл воздушно-медицинскую операцию по транспортировке 20-летней пациентки из Бельц в Кишинёв.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, девушка пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия. Во время перелёта за состоянием пациентки следили врачи и парамедики команды SMURD.

Вертолёт приземлился на стадионе «Динамо». После приземления девушка находилась в стабильном состоянии. Бригада врачей службы Aviasan госпитализировала пациентку в столичный Институт скорой медицинской помощи.

По данным ГИЧС, это вторая воздушно-медицинская операция SMURD из проведенных в Молдове с начала 2020 года.