Экипаж SMURD доставил в Кишинёв женщину, пострадавшую в ДТП в Румынии (ФОТО)

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Сегодня, 7 сентября, экипаж SMURD провёл воздушно-медицинскую операцию по транспортировке 44-летней женщины. По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, пациентка получила травмы различной степени тяжести в результате аварии, произошедшей недавно в Румынии.

Вертолёт приземлился на стадионе «Динамо». Во время перелёта за состоянием женщины следили врачи и парамедики команды SMURD. Пациентка была доставлена в стабильном состоянии, после чего бригада врачей госпитализировала её в столичный Институт скорой медицинской помощи.

По данным ГИЧС, это десятая воздушно-медицинская операция SMURD из проведенных в Молдове в 2019 году.