Экипаж SMURD доставил в Кишинёв пострадавшего в результате взрыва газа жителя Фалешт (ФОТО)

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Сегодня, 16 сентября, экипаж SMURD провёл воздушно-медицинскую операцию по транспортировке 34-летнего жителя Фалешт, пострадавшего в результате взрыва газового баллона.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, мужчина получил термические ожоги 2 и 3 степени приблизительно на 80% поверхности тела. Во время перелёта пациент был в стабильном состоянии, за ним следили врачи и парамедики команды SMURD. Вертолёт приземлился на стадионе «Динамо». После этого пациент был госпитализирован в Республиканский центр термических ожогов.

По данным ГИЧС, это 11 воздушно-медицинская операция SMURD из проведенных в Молдове в 2019 году.

Ранее мы сообщали, что житель Фалешт намеренно устроил утечку газа и взрыв, чтобы таким образом свести счёты с жизнью.