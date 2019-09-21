Экипаж SMURD доставил в Кишинёв пострадавшего в результате ДТП мужчину

Экипаж SMURD доставил в Кишинёв пострадавшего в результате ДТП мужчину

Сегодня, 21 сентября, экипаж SMURD провёл воздушно-медицинскую операцию по транспортировке 41-летнего мужчины, пострадавшего в результате ДТП.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, пострадавшего доставили из Рышканского района в Кишинёв. Вертолёт приземлился на стадионе «Динамо». Во время перелёта за пациентом следили врачи и парамедики команды SMURD. Он был госпитализирован в Институт скорой помощи.

По данным ГИЧС, это 12 воздушно-медицинская операция SMURD из проведенных в Молдове в 2019 году.

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