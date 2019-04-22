Экипаж SMURD доставил в Кишинёв пострадавшего в ДТП молодого мужчину (ФОТО, ВИДЕО)

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Экипаж SMURD провёл воздушно-медицинскую операцию по транспортировке 33-летнего мужчины, пострадавшего в результате дорожно-транспортного происшествия в Ниспоренах.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, мужчину перевезли из Ниспоренского района в Кишинёв. Вертолёт приземлился на стадионе “Динамо”. Во время перелёта за состоянием пациента следили врачи и парамедики команды SMURD.

Пострадавший был доставлен в столицу в стабильном состоянии. Бригада врачей госпитализировала его в столичный Институт скорой медицинской помощи.

По данным ГИЧС, это шестая воздушно-медицинская операция SMURD из проведенных в Молдове в 2019 году.