Экипаж SMURD доставил в Кишинёв пострадавшего в ДТП молодого мужчину (ФОТО, ВИДЕО)

Экипаж SMURD доставил в Кишинёв пострадавшего в ДТП молодого мужчину (ФОТО, ВИДЕО)

Экипаж SMURD провёл воздушно-медицинскую операцию по транспортировке 33-летнего мужчины, пострадавшего в результате дорожно-транспортного происшествия в Ниспоренах.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, мужчину перевезли из Ниспоренского района в Кишинёв. Вертолёт приземлился на стадионе “Динамо”. Во время перелёта за состоянием пациента следили врачи и парамедики команды SMURD.

Пострадавший был доставлен в столицу в стабильном состоянии. Бригада врачей госпитализировала его в столичный Институт скорой медицинской помощи.

По данным ГИЧС, это шестая воздушно-медицинская операция SMURD из проведенных в Молдове в 2019 году.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md