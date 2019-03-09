Экипаж SMURD доставил в Кишинёв пострадавшего в аварии мужчину (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня, 9 марта, воздушно-медицинский экипаж SMURD провёл операцию по транспортировке 31-летнего мужчины, который серьёзно пострадал в результате аварии.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, мужчину привезли с Рышканского района в столицу. Вертолёт SMURD приземлился на стадионе «Динамо», а команда врачей перевезла пациента в Институт скорой медицинской помощи. На протяжении всего пути до столицы за его состоянием наблюдали медики и парамедики во избежание каких-либо осложнений во время перелёта.

Пострадавшего благополучно доставили в больницу. Согласно полученной информации, в результате ДТП мужчина получил серьёзные травмы и нуждается в медицинской помощи врачей столичной больницы.

По данным ГИЧС, это вторая воздушно-медицинская операция SMURD в 2019 году. А с момента запуска данного проекта более 60 перелётов экипажа SMURD спасли жизни десятков граждан Молдовы.