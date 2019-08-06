Экипаж SMURD доставил в Кишинёв пациентку из Окницы

Экипаж SMURD доставил в Кишинёв пациентку из Окницы

Сегодня, 6 августа, во второй половине дня экипаж SMURD провёл воздушно-медицинскую операцию по транспортировке 44-летней женщины.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, состояние пациентки значительно ухудшилось, в связи с чем её в срочном порядке перевезли из районной больницы Окницы в Кишинёв. Во время перелёта за состоянием женщины следили врачи и парамедики команды SMURD.

Вертолёт приземлился на стадионе «Динамо». Бригада врачей госпитализировала пациентку в столичный Институт скорой медицинской помощи.

По данным ГИЧС, это восьмая воздушно-медицинская операция SMURD из проведенных в Молдове в 2019 году.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md