Экипаж SMURD доставил в Кишинёв пациентку из Окницы

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Сегодня, 6 августа, во второй половине дня экипаж SMURD провёл воздушно-медицинскую операцию по транспортировке 44-летней женщины.

Как сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, состояние пациентки значительно ухудшилось, в связи с чем её в срочном порядке перевезли из районной больницы Окницы в Кишинёв. Во время перелёта за состоянием женщины следили врачи и парамедики команды SMURD.

Вертолёт приземлился на стадионе «Динамо». Бригада врачей госпитализировала пациентку в столичный Институт скорой медицинской помощи.

По данным ГИЧС, это восьмая воздушно-медицинская операция SMURD из проведенных в Молдове в 2019 году.