Экипаж SMURD доставил в Кишинёв пациента с сердечной патологией (ФОТО)

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Сегодня бригада SMURD доставила 63-летнего жителя Вулканешт в Кишинёв. По данным ГИЧС, пациенту понадобилась помощь в результате обострения сердечно-сосудистого заболевания.

Мужчину забрали из Вулканештской районной больницы и благополучно доставили в Кишинёв. Вертолёт SMURD приземлился на столичном стадионе “Динамо”, откуда пациента перевезли на спецавтомобиле Aviasan в Институт кардиологии.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, это седьмая операция по транспортировке, проведённая экипажем SMURD с начала года.

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