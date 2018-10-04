Экипаж SMURD доставил в Кишинёв мужчину, у которого случился сердечный приступ

Экипаж SMURD доставил в Кишинёв мужчину, у которого случился сердечный приступ

Операция по доставке 53-летнего пациента из Кагула, находящегося в тяжёлом состоянии, была осуществлена сегодня, 4 октября, во второй половине дня.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, мужчина пережил инфаркт миокарда и нуждался в лечении в кардиоинституте в Кишиневе. На протяжении всего пути до столицы за ним следили врачи, и он был доставлен в безопасности. Вертолет приземлился на стадионе «Динамо», где медицинским экипажем он был доставлен в Институт кардиологии для дальнейшего ухода.

По данным ГИЧС, это была 17 воздушно-медицинская операция SMURD, проводимая на территории Республики Молдова с начала 2018 года.

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