Экипаж SMURD доставил в Кишинёв гражданку Молдовы, пострадавшую в Италии (ФОТО)

Экипаж SMURD доставил в Кишинёв гражданку Молдовы, пострадавшую в Италии (ФОТО)

Сегодня, 1 ноября, команда SMURD провела трансграничную наземную операцию по транспортировке 66-летней гражданки Молдовы, которая перенесла инсульт в итальянском городе Болонья.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, всю дорогу за состоянием пациентки следили врачи и парамедики команды SMURD. Женщину доставили в Кишинёв в стабильном состоянии и госпитализировали в Институт неврологии и нейрохирургии.

По данным ГИЧС, это десятая трансграничная наземная операция по транспортировке граждан Молдовы, проведённая командой SMURD.

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