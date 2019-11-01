Экипаж SMURD доставил в Кишинёв гражданку Молдовы, пострадавшую в Италии (ФОТО)

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Сегодня, 1 ноября, команда SMURD провела трансграничную наземную операцию по транспортировке 66-летней гражданки Молдовы, которая перенесла инсульт в итальянском городе Болонья.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, всю дорогу за состоянием пациентки следили врачи и парамедики команды SMURD. Женщину доставили в Кишинёв в стабильном состоянии и госпитализировали в Институт неврологии и нейрохирургии.

По данным ГИЧС, это десятая трансграничная наземная операция по транспортировке граждан Молдовы, проведённая командой SMURD.