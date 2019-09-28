Экипаж SMURD доставил в Кишинёв гражданина Молдовы, пострадавшего в Черногории

0

Сегодня утром, 28 сентября, экипаж SMURD провёл воздушно-медицинскую операцию по транспортировке 45-летнего гражданина Молдовы, который перенёс инсульт в городе Бар в Черногории.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, во время перелёта за пациентом следили врачи и парамедики команды SMURD. Он был госпитализирован в Институт неврологии и нейрохирургии в Кишинёве.

По данным ГИЧС, это 9 трансграничная воздушно-медицинская операция SMURD с начала 2019 года.