Экипаж SMURD доставил в Кишинёв гражданина Молдовы, пострадавшего в Черногории

Экипаж SMURD доставил в Кишинёв гражданина Молдовы, пострадавшего в Черногории

Сегодня утром, 28 сентября, экипаж SMURD провёл воздушно-медицинскую операцию по транспортировке 45-летнего гражданина Молдовы, который перенёс инсульт в городе Бар в Черногории.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, во время перелёта за пациентом следили врачи и парамедики команды SMURD. Он был госпитализирован в Институт неврологии и нейрохирургии в Кишинёве.

По данным ГИЧС, это 9 трансграничная воздушно-медицинская операция SMURD с начала 2019 года.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md