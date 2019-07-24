Экипаж SMURD доставил пострадавшего в Румынии молдаванина в больницу (ФОТО, ВИДЕО)

Экипаж SMURD доставил пострадавшего в Румынии молдаванина в больницу (ФОТО, ВИДЕО)

Вчера сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям перевезли из Румынии в Молдову пациента, пострадавшего в ДТП на территории соседней страны. 48-летний гражданин Молдовы получил различные травмы.

Экипаж SMURD отправился за пострадавшим в Брашов. На всём протяжении пути за пациентом постоянно следили врачи и медработники. Мужчину благополучно доставили в Кишинёв и госпитализировали в столичный Институт неотложной медицинской помощи для дальнейших процедур.

По данным ГИЧС, с начала года это уже пятая трансграничная перевозка, осуществленная SMURD.

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