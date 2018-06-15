Экипаж SMURD доставил из Молдовы в Бухарест мужчину, потерявшего ногу (ФОТО)

Операция по доставке 30-летнего жителя Кагула была осуществлена вчера, 14 июня.

Как сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям, транспортировка пациента из Кагула с диагнозом травматическая ампутация левой голени и геморрагический шоком проводилась под наблюдением парамедиков SMURD. Во время перелёта пациент сохранял стабильное состояние и был впоследствии доставлен в больницу «Флоряска» для дальнейшей реплантации ноги.

Стоит отметить, что это уже девятое трансграничное воздушно-медицинское вмешательство SMURD, проводимое на территории Республики Молдова с начала 2018 года.