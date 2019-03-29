Экипаж SMURD благополучно доставил пациента из Тараклии в Кишинёв (ФОТО)

Экипаж SMURD благополучно доставил пациента из Тараклии в Кишинёв (ФОТО)

29 марта во второй половине дня экипаж скорой помощи SMURD из румынского Галаца перевёз 28-летнего жителя Тараклии в Кишинёв. Мужчина находился в коме и был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Вертолёт был в пути 30 минут, после чего приземлился на столичном стадионе “Динамо”. Отсюда пациента забрала команда врачей и доставила в Институт неотложной медицинской помощи для дальнейшего лечения.

Согласно данным ГИЧС, это третья медицинская операция SMURD в 2019 году и 63-я с момента запуска службы.

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