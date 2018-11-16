Экипаж SMURD благополучно доставил пациента из Молдовы в Румынию

Экипаж SMURD провёл вчера трансграничную наземную операцию по транспортировке пациента из Оргеева в больницу скорой помощи Флоряска Бухареста.

59-летний мужчина с тяжелым заболеванием нуждался в неотложной хирургической помощи в результате перелома шейки бедра. Экипажу врачей удалось оперативно доставить пациента в больницу в Румынии для получения необходимой помощи. Транспортировка прошла без каких-либо осложнений со стороны пациента.

По данным Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, с момента начала работы данной медицинской службы более 14 тысяч человек воспользовались услугами SMURD.