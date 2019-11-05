Экипаж SMURD благополучно доставил из Кагула в Кишинёв ребёнка с ожогами (ФОТО)

Экипаж SMURD благополучно доставил из Кагула в Кишинёв ребёнка с ожогами (ФОТО)

5 ноября экипаж SMURD провёл воздушно-медицинскую операцию по транспортировке из Кагула в Кишинёв 9-месячного малыша с ожогами второй и третьей степени приблизительно на 65% поверхности тела. Согласно данным ГИЧС, ребёнок из села Крихана Веке Кагульского района получил ожоги после того, как на него упала кастрюля с горячей водой.

Во время перелёта из Кагула в столицу пациент был в стабильном состоянии, за ним следили врачи и парамедики команды SMURD. Вертолёт приземлился на стадионе «Динамо». После этого пострадавший был госпитализирован в Республиканскую детскую клиническую больницу им. Е. Коцага.

По данным ГИЧС, это 14 воздушно-медицинская операция SMURD из проведённых в Молдове в 2019 году.

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