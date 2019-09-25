Экипаж полиции с мигалками отвёз женщину и её ребёнка со сломанной рукой в больницу (ВИДЕО)

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Жительница Каушан обратилась к полицейским за помощью – ей срочно нужно было добраться до столичной больницы им. В. Игнатенко, так как её ребёнок сломал руку. Полицейские с мигалками отвезли ребёнка и мать в больницу.

– Наш экипаж находился на месте аварии и восстанавливал дорожное движение, но полицейские отдали приоритет ребёнку, – сообщила пресс-секретарь Национального инспектората патрулирования Наталья Головко.

Согласно полученным данным, инцидент произошёл вчера. Женщина-водитель направлялась из Каушан в Кишинёв с малолетним ребёнком, который сломал в школе руку. Обеспокоенная состоянием ребёнка мать попросила помощи у полицейских, чтобы быстрее добраться до больницы. Она объяснила, что её ребёнку срочно нужна медицинская помощь, поэтому попросила сопроводить её с мигалками до медучреждения.

Позже полицейские установили, что пострадавший ребёнок – старший в семье, мать воспитывает ещё шестерых. На данный момент состояние несовершеннолетнего оценивается как стабильное, передаёт protv.md.