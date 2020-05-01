Эхо войны: житель Слободзеи нашёл на своём приусадебном участке мину времён ВОВ

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65-летний житель Слободзеи, работая на своём приусадебном участке, наткнулся на необычную находку – ржавый металлический предмет, напоминающий снаряд. Прибывшие на место правоохранители установили, что это миномётная мина 40 мм времён Великой Отечественной войны.

По словам хозяина дома, его родители рассказывали, что в войну на их участок попадали снаряды. Один из них пролежал в земле более 75 лет, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Мину изъяли и отправили на утилизацию.