Язык на замке

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О том, почему Иван до сих пор не понимает Иона

С 31 августа 1989 года в Республике Молдова существует праздник языка. Его название несколько раз менялось в зависимости от политической ориентации партий, находящихся у власти: то Limba noastră cea română, а то просто Limba noastră. Хотя на самом деле не столь важно, как называется праздник. Важней то, что за эти минувшие 30 лет сделало государство, чтобы официальный язык Республики Молдова знали и граждане других национальностей, проживающих на её территории.

Существуют ли в стране государственные программы, предусматривающие продвижение и изучение нацменьшинствами госязыка, организуются ли бесплатные курсы для иноязычных, что позволяет легче интегрироваться в общество и найти хорошую работу?

Полный провал

К сожалению, проблема с изучением государственного языка иноязычными в Молдове существует до сих пор. Все три десятилетия языковой вопрос политизируется крайне правыми партиями. Представителей нацменьшинств, в частности русскоязычных, обвиняют в нежелании изучать язык страны их проживания. Сами же люди говорят, что и рады были бы заговорить, да вот только государство не предлагает никаких тематических бесплатных программ, а платить за курсы из своего кармана не у всех есть возможность.

По мнению председателя общественной организации «За русский язык! – ЗАРЯ» Михаила Ахремцева, тот факт, что спустя три десятка лет в Молдове по-прежнему остро стоит вопрос знания всеми государственного языка, говорит о полном провале национальной языковой политики РМ.

– Если в годы правления ПКРМ ещё предпринимались какие-то – пусть и довольно вялые – попытки запуска программ по изучению языка, то последнее десятилетие усиленной евроинтеграции запомнится им не как годы, когда государство пыталось их научить румынскому (даже не молдавскому), а как 10 лет, на протяжении которых власть старалась заставить своих граждан забыть русский язык, – говорит М. Ахремцев. – Сегодня ничего внятного русскоязычным на уровне государственной политики по-прежнему не предлагается. Есть частные и платные курсы, есть декларативные заявления. Но ничего конструктивного и внятного. Иди, ищи, учи, если тебе это нужно.

Желающих изучать госязык бесплатно в десятки раз больше. Только в ANTEM ежегодно обращаются более 3 тыс. человек среднего, зрелого и старшего возраста, желающих свободно говорить на языке страны их проживания. Но возможности ограничены финансовыми рамками грантов.

Акцент на детях

В свою очередь главный специалист Службы политик в области межэтнических отношений Министерства образования, культуры и исследований Юлия Беланчук в комментарии «АиФ в Молдове» сказала, что сегодня в РМ есть отдельные программы по изучению госязыка, но они ориентированы не на взрослое население, а на дошкольные и учебные учреждения. Например, «Национальная программа по улучшению качества обучения румынскому языку в учебных заведениях с обучением на языках нацменьшинств на 2016–2020 годы» предназначена для общеобразовательных учебных заведений. Кроме подготовки кадров и разработки материалов, программа предусматривает изучение школьниками отдельных предметов на госязыке, позволяющее расширить сферу его использования.

– Вторая программа по изучению госязыка, внедряемая с 2015 года, предназначена для детей дошкольного возраста, – рассказывает Ю. Беланчук. – Она реализуется пока только в Гагаузии, потому что оттуда исходила инициатива, чтобы дети учили госязык с дошкольного возраста. Первые два года при поддержке верховного комиссара по делам нацменьшинств разрабатывались материалы, велась подготовка дидактических кадров, менеджеров и всех необходимых специалистов. С 2017 года стали осуществляться пилотные проекты, которыми сегодня охвачены 20 детских садов АТО Гагаузия. А одна из госпрограмм по изучению румынского языка, предназначенная для госслужащих, уже была реализована – с 2008 по 2018 годы – тоже при финансовой поддержке верховного комиссара по делам нацменьшинств.

Что касается бесплатных курсов по изучению госязыка взрослым населением Молдовы, то на сегодня Юлия Беланчук знает только о проекте Национальной ассоциации европейских тренеров Молдовы (ANTEM), который реализуется при поддержке Министерства образования в рамках годовой программы грантов для общественных организаций.

Грант не безразмерный

В свою очередь директор ANTEM Лучия Куку рассказала «АиФ в Молдове», что собой представляет реализуемая ими программа дистанционного обучения госязыку, которая стартовала в 2012 году. Бесплатное обучение в рамках этой программы предусмотрено для молодых специалистов, работников бюджетной сферы и активистов (граждан Молдовы, включая Приднестровье, АТО Гагаузия) в возрасте от 16 до 35 лет.

– С сентября запускаются курсы для вновь набранной группы желающих изучить язык, – говорит Лучия Куку. – Дистанционное обучение проводится на базе платформы invat.antem.org. Посредством этой программы предоставляем возможность бесплатно изучать госязык 200 гражданам.

Хотя, как говорит собеседница «АиФ», желающих изучать госязык бесплатно в десятки раз больше. Только в ANTEM ежегодно обращаются более 3 тыс. человек среднего, зрелого и старшего возраста, желающих свободно говорить на языке страны их проживания. Но возможности ограничены финансовыми рамками грантов. Кто не попал в число счастливчиков на бесплатное обучение, может это сделать за деньги – в ANTEM есть и такие курсы.

Иди, ищи, плати и учи

«АиФ в Молдове» удалось узнать ещё о нескольких местах, где бесплатно обучают государственному языку – это Русская библиотека им. М. В. Ломоносова, Еврейский культурный центр КЕДЕМ. Но эти два очага культуры просто не смогут охватить всех желающих, да и в приоритете будут граждане соответствующих национальностей.

В действующем в Кишинёве образовательном центре Casa Limbii Române (Дом румынского языка), который находится на ул. Когэлничану, 90, тоже есть бесплатные курсы, но только для столичных учителей, врачей, представителей нацменьшинств и официально зарегистрированных безработных. Они оплачиваются из бюджета муниципия Кишинёв, и чтобы на них попасть, нужно получить одобрение местной власти.

В других населённых пунктах страны постоянно действующих и бесплатно обучающих госязыку курсов нет, но периодически могут появляться интенсивные, краткосрочные – например, в Комратском университете осенью 2018 года курсы велись профессором из Ясс. Таким образом, можно сделать вывод, что иноязычные сами должны позаботиться о том, чтобы заговорить на официальном языке РМ.

А что касается госпрограмм по изучению языка для взрослых, то, как заверила главный специалист Минобразования Юлия Беланчук, над ними ещё предстоит поработать. Дай бог! Может, хоть спустя 30 лет это произойдёт.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Узок круг общения

Алёна Киктева, учитель румынского языка и литературы лицея им. Н. Губогло г. Чадыр-Лунги:

– Программа по изучению госязыка в учебных заведениях помогает повысить уровень знаний учащихся, но из-за отсутствия круга общения не развиваются навыки свободного владения языком. Некоторым детям приходится сложно, потому что, помимо государственного, они изучают и другие языки по школьной программе. К тому же с каждым годом программа усложняется, несмотря на обратные заверения чиновников от Минобразования. Что касается дидактических материалов, то их сегодня много, но они чаще всего не подходят для национальных меньшинств. Для молдавских школ есть готовые дидактические проекты, карточки, анкеты, а вот для иноязычных учебных заведений таких нет, поэтому приходится всё составлять самим. Но однозначно сейчас можно констатировать, что процент школьников, овладевших госязыком за период обучения в школе, в разы больше, чем 20–25 лет назад.

КОММЕНТАРИЙ

Разменная фишка

Юлия Семёнова, председатель Ассоциации русскоязычных журналистов:

– За все годы независимости государство не сделало ничего, чтобы Иван понимал Иона. Наоборот, при каждой власти национальный вопрос был связан с вопросами геополитики и становился разменной фишкой в игре. Что же касается языковой проблемы, то она не решалась. Едва ли не каждое из многочисленных правительств обещает всеохватывающую программу по обучению госязыку русскоязычных граждан. В лучшем случае это заканчивается краткосрочными курсами для представителей определённых специальностей, например учителей. Несмотря на то что в школах уделяется достаточно внимания изучению госязыка, не так уж мало выпускников, которые им по-прежнему не владеют. Понятно, что на бытовом уровне они ещё как-то справляются, но не дальше. Среди молодёжи ситуация лучше, чем в 90-е, но хуже, чем могла бы быть, если бы государство действительно уделяло внимание вопросам изучения языка.

Любовь Чегаровская