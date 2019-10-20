Явка на выборах в Молдове к 11 часам утра превысила 10%

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Центральная избирательная комиссия представила данные о явке к 11 часам утра. По всей стране к этому времени проголосовали 297 622 человек, что составляет 10,60%.

По всей стране активнее голосуют мужчины: 50,32% против 49,68%. По данным ЦИК, большая часть тех, кто пришёл к этому времени на выборы – граждане в возрасте от 56 до 70 лет (49,31%), за ними следуют граждане в возрасте от 41 до 55 лет (24,85%). Пассивнее голосуют лица от 18 до 25 лет (3,96%).

В муниципии Кишинёв явка на голосовании составила 50 552 (6,89%). В столице активнее голосуют женщины – 50,46%, тогда как явка мужчин составила 49,54%. Самыми активными избирателями в Кишинёве являются жители Ботаники, в этом секторе явка составила 8 908. В секторе Центр к этому часу проголосовали 4 803 граждан, на Чеканах – 5 585, на Рышкановке – 7 879, на Буюканах – 5 737.