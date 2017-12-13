Ярость борьбы с «российской пропагандой»

Демократическая партия диктует свою волю парламенту и народу

5 декабря делегация ДПМ (В. Плахотнюк, А. Канду) и ЕНП (Ю. Лянкэ) отправилась с визитом в США. Встречались с конгрессменами США, видными деятелями Атлантического совета (НПО – близкий к НАТО и Пентагону). А 7 декабря ДПМ, нарушив все процедуры, спешно выдвинула законопроект о борьбе с российской пропагандой.

Вернее, проект закона о защите информационного пространства, который предусматривает изменения в Кодексе телевидения и радиовещания РМ.

Небывалые скорости

В тот же день проект был срочно проголосован в двух чтениях. Депутаты не успели даже нормально с ним ознакомиться, а не то чтобы внести какие-то поправки, дополнения и так далее. Согласно утверждениям ДПМ, инициатива направлена на обеспечение безопасности информационного пространства путём ограничения трансляции и ретрансляции на территории Республики Молдова информационно-аналитических, политических и военных передач из государств, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. По словам авторов, «документ нацелен на борьбу с иностранной пропагандой посредством ретранслируемых каналов».

Подобные ограничения обсуждаются в Молдове с 2015 года. В Совете Европы и ОБСЕ республику от таких шагов отговаривали. После чего контролирующая парламент Демпартия документ переработала, но уже не отправляла его на экспертизу в ОБСЕ, Совет Европы и ВК.

Цена вопроса

Этот закон – часть стратегии США по ослаблению и – с надеждой! – уничтожения России. В контексте нашей республики он – часть программы по продвижению инфраструктуры НАТО на Восток. И, безусловно, на борьбу с российской «пропагандой» и влиянием выделяются огромные деньги. Перечислим лишь некоторые моменты этой неустанной борьбы.

23 ноября 2016 года Европарламент принял резолюцию о противодействии пропаганде России и джихадистских группировок – в частности «Исламского государства» и «Аль-Каиды». Резолюцию, предложенную депутатом Анной Фотыгой, экс-главой МИД Польши, поддержали 304 парламентария. 179 проголосовали против, 208 воздержались.

Относительно России в резолюции отмечается: «Российское правительство задействует широкий набор инструментов – таких, как исследовательские группы… многоязычные телеканалы (например RT), псевдоновостные агентства и мультимедийные службы (например Sputnik)… соцсети и интернет-тролли, чтобы поставить под сомнение демократические ценности, разделить Европу, приобрести внутреннюю поддержку и создать впечатление, что восточными соседями ЕС являются несостоявшиеся государства».

Уже в феврале 2017 года глава МИД Британии Борис Джонсон заявил о намерении выделить 700 миллионов фунтов на создание фонда так называемой мягкой силы против России.

…И потекли ручьём!

По данным Радио «Свобода», 4 мая 2017 года Конгресс США санкционировал выделение 100 млн долларов для противостояния «российскому влиянию и агрессии» и для поддержки организаций гражданского общества в Европе.

В этом контексте был принят законопроект о разведывательной политике. Согласно этому документу роль и полномочия разведслужб в сфере противодействия «скрытой компании влияния России на США» и другие страны значительно расширяют.

Далее последовал известный Законопроект H.R.3364 «Противодействия противникам Америки с помощью санкций» (Ирану, РФ и КНДР). Он был внесён республиканцем Эдом Ройсом в Палату представителей 24 июня. А 2 августа его промульгировал Д. Трамп.

В этом законе есть раздел, посвящённый проблеме «противостояния российскому влиянию в Европе и Евр-азии». В нём утверждается, что «Конгресс выявил попытки России оказать влияние на политические процессы в Европе и Евразии путём предоставления ресурсов политическим партиям, мозговым центрам, группам гражданского общества, которые «сеют недоверие к демократическим институтам, продвигают ксенофобские и нелиберальные взгляды, подрывают европейское единство».

В параграфе 254 «Координационная помощь и помощь в Европе и Евразии» написано прямым текстом: «Одобрено выделение средств для Фонда противодействия российскому влиянию в размере $250 млн на финансовые годы 2018-2019». Речь идёт о Фонде противодействия российскому влиянию (Countering Russian Influence Fund). От фонда уже ждут отчётов о конкретных шагах, пишет политолог Кармо Тюйр в Postimes.

В разработке одной из официальных трактовок закона, а также рекомендаций по санкциям участвовала и группа близких к американскому истеблишменту экспертов. В числе авторов документа – старший научный сотрудник «Атлантического совета» Андерс Аслунд, который работал экономическим советником российского правительства в 1991-1994 годах, а также заслуженный член «Атлантического совета» Дэниел Фрид, занимавший пост координатора санкционной политики Госдепа в 2013-2017 годах.

Напомним, что лидеры ДПМ встречались именно с Атлантическим Советом. И кроме данного закона, лидер ДПМ обещал присоединить Молдову к румынской энергетической системе. А энергетика – чуть ли не красная нить закона США от 2 августа 2017 года. Кстати, там чётко прописано: сопротивляться открытию газопровода Северный поток-2.

Между прочим, 18 августа 2017 г. СМИ выпустили новость, что миллиардер Джордж Сорос внёс 18 миллиардов долларов в свой фонд «Открытое общество». А с какой целью внёс, пока не уточняется.

А судьи кто?

Разумеется, и смешно, и жалко смотреть на тех, кто сегодня говорит о борьбе с российской пропагандой. И на ДПМ, у которой имеется подписанное соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией» ещё с 2010 года! На бывших депутатов от ПКРМ, которые в 2001 году обещали интеграцию с Россией, и в 2012 году бегали по центральной площади с флагом, на котором было написано: «За Таможенный союз!» Кстати, они голосовали и в 2011 году за пролонгацию Договора о дружбе с Россией, где Россия указывалась как стратегический партнёр. Сейчас же заявляют, что против них ведёт информационную войну их… стратегический партнёр.

Так кто же Россия – партнёр или агрессор? И как понять, что партия с 5%-м рейтингом недовольна телеканалами с 80%-м рейтингом? А как понимать, что большинство голосовавших за проект (почётный лидер ДПМ Д. Дьяков, экс-лидер ДПМ Мариан Лупу, 14 депутатов-перебежчиков от ПКРМ) – члены молдо-российской парламентской группы дружбы?

Пошли в атаку… вслепую

Политическая мотивировка закона больше смахивает на текст, составленный где-то в сумасшедшем доме. Якобы закон принимается «в целях обеспечения безопасности информационного пространства». А разве не ДПM принадлежат каналы TV Prime (Первый канал), СТС, MUZ TV и ещё много других? Так надо понимать, что 11 лет кряду вы продвигали российскую пропаганду, «разрушали» информационную безопасность государства, а начиная с сегодняшнего дня вдруг передумали «разрушать»? И готовы нести уголовную ответственность за это?

Юридическое обоснование документа вообще выходит за всякие разумные рамки.

Покажите, пожалуйста, хоть один международный документ, где даётся чёткое, ясное определение термину «пропаганда». Нет, не найдёте ничего такого. Что же тогда значит – «российская пропаганда»? Концерты ДПМ с участием Киркорова и Баскова, которые транслируются Publika и Prime – это российская пропаганда или нет? И вот здесь возникает полный абсурд: как вы можете наказывать за «пропаганду» и «манипуляцию», понятия не имея, что это такое?

Покажите хоть одно европейское или любое цивилизованное государство, в котором российские СМИ под запретом? Может, это есть в США, Франции, Германии, Великобритании? Нет! В этих странах пусть и с проблемами, но транслируются и распространяются Russia Today, Sputnik, «Аргументы и факты». В таком случае почему у нас должны существовать подобные законы? Вероятно, потому, что мы не европейцы и не цивилизованные люди.

Покажите хоть одну европейскую ассоциацию журналистов, которая поддержала ваш демарш? Не можете? Зато мы можем.

26 июля 2016 года Генсек Европейской федерации журналистов Рикардо Гутиерез жёстко высказался против борьбы с пропагандой путём запретов!

Но, может, у вас имеется хоть какая-то экспертиза ОБСЕ, Совета Европы, содержащая положительный отзыв о данном проекте? Ну хоть одна! Да нету…

Поправшие плюрализм

А вот мы можем представить экспертизу Совета Европы от 22 июля 2015 года, и она крайне отрицательная! Самое важное в этом документе то, что Совет Европы высказался против ограничения права на информацию на основе происхождения источника информации: «Защита свободы выражения и свободы вещания должна быть безусловной. Обтекаемые и запретительные положения могут быть легко приравнены к цензуре». Кстати, 11 сентября 2016 года СЕ заново воспроизвёл эти же позиции.

Экспертиза ОБСЕ от июля 2015 года ещё более жёсткая: «Следует исключить попытки законодательного запрета пропаганды из-за сложности объективного определения данного понятия. Борьба с пропагандой должна происходить путём предоставления информации». В сентябре 2016 г. ОБСЕ вновь

озвучила эту же позицию. Иными словами: вы сами себя называете проевропейцами, но идёте против европейских рекомендаций? Вы сами себя называете демократами и при этом попираете основы демократии и, в первую очередь, – плюрализм мнений?

Закон ДПМ входит в острое противоречие и с «Соглашением о сотрудничестве в области информации», которое было подписано со странами СНГ

6 сентября 2009 года. В этом соглашении, в 1-й статье, написано: «Стороны будут содействовать широкому освещению в их средствах массовой информации всех видов обменов между людьми». В статье 2-й находим и другое обязательство: «Стороны будут содействовать всем формам сотрудничества между различными средствами массовой информации своих стран для обеспечения широкого и свободного распространения и обмена информацией, включая создание общих информационных структур».

Пытаясь придать закону хоть какую-ту легитимность, один из авторов законопроекта Сергей Сырбу заявил о том, что 23 ноября 2016 года Европарламент принял резолюцию о противодействии пропаганде России и джихадистских группировок.

Но в резолюции не предлагается закрывать телеканалы или программы! Для противодействия кампаниям, направленным против ЕС, предлагается выделить средства на развитие СМИ, которые бы повышали осведомлённость граждан и приучали их критически оценивать информацию. Отмечается важность развития масс-медиа на национальных языках разных стран. Кроме того, европарламентарии в принятом документе высказываются за углубление сотрудничества ЕС и НАТО в стратегических коммуникациях.

И последнее. Хотя РФ и не ратифицировала конвенцию о телевидении, она ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. А там – в 10-м пункте – говорится о свободном доступе к информации, о её свободной циркуляции.

Проект потребовал народ?

Единственное, что могло бы оправдать этот абсурд, – это то, что данный закон появился бы в результате требований народа, который собрался в количестве сотен тысяч человек, требуя борьбы со свободой слова, с Толстым и Достоевским! Но ничего такого мы в глаза не видели. Абсолютно все опросы общественного мнения говорят о другом. К примеру, опрос Ассоциации социологов и демографов от 6 декабря 2017 г. показывает, что, по мнению граждан, для них большую опасность представляют: бедность – 40,1%, высокие цены – 26,8%, безработица – 21,7%, политическая ситуация – 19,7%, коррупция – 16,7%, медицина – 10%. При этом никто не называл «российскую пропаганду» угрозой национальной безопасности. Видимо, т. н. российская пропаганда несёт угрозу только для Демократической партии.

И в заключение не откажусь от удовольствия – процитирую великого либерального мыслителя Вольтера: «Я не согласен ни с единым вашим словом, но готов умереть за ваше право говорить».

Богдан Цырдя, политолог