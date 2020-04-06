Япония готовится на полгода ввести чрезвычайное положение из-за коронавируса

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Япония готовится к введению чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса. Это может произойти уже завтра.

Как передаёт bbc.com со ссылкой на местные СМИ, режим чрезвычайного положения распространится на Токио, три соседних с ним префектуры, а также Осаку, и может продлиться 6 месяцев. Главы префектур сами будут решать, как долго ограничительные меры будут действовать на их территориях.

Японское правительство готовит пакет мер стимуляции экономики на миллиарды долларов. Коронавирус уже повысил риск рецессии в стране. Ожидается, что премьер-министр Синдзо Абэ объявит об этих планах сегодня вечером.

В Японии выявлено более 3 500 заражённых коронавирусом, 85 человек скончались. Число новых случаев продолжает неуклонно расти, особенно в Токио. По закону, пересмотренному в марте с учётом угрозы коронавируса, правительство Японии может объявить чрезвычайное положение в стране при наличии смертельной опасности для граждан.

Режим будет менее строгим, чем в других странах мира в данный момент. С призывом оставаться дома к гражданам обратятся главы регионов страны. Они также попросят приостановить деятельность организаций и работу заведений, где скапливается много людей. Общественный транспорт продолжит работу.

По японскому законодательству, власти могут только рекомендовать гражданам оставаться дома – не приказывать. Наказаний за неповиновение не предусмотрено, пишет источник.

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