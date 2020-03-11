Янычар мировой олигархии?

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О человеке, который наживается на обвале валют разных стран

Сегодня имя Джорджа Сороса стало нарицательным во многих странах мира. Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», демонизация Сороса превращается в некий мейнстрим.

«Фронтмен» глобализма

«Филантроп», «борец за права человека и демократию», «Робин Гуд, грабящий банки Запада в пользу бедных стран Восточной Европы», – так называют его бенефициары Фонда Сороса.

Противники Сороса по обе стороны Атлантики видят в нём – главаре глобалистского движения, левом радикале, подрывающем устоявшийся порядок, стороннике размывания белой христианской природы своих обществ посредством иммиграции – олицетворение всех проблем.

Сорос открыто признаётся и гордится личным вкладом в падение коммунистических режимов в конце 80-х, продвижение абортов, прав ЛГБТ, эвтаназии, легализации наркотиков (марихуаны), поддержке феминизма, защите прав мигрантов, борьбе с авторитарными лидерами типа Трампа, Орбана, Эрдогана, Путина. Он отрицает лишь участие в некоторых цветных революциях и феномене управляемой миграции, о чём мы расскажем в других статьях.

Д. Трамп в одном своём твиттере назвал Сороса нацистом, а его адвокат Р. Джулиани – антихристом, чьи активы должны быть заморожены. Премьер-министр Венгрии В. Орбан заявил 1 декабря 2017 года, что Дж. Сорос хочет погубить Венгрию, наводнив её мусульманскими мигрантами. В ходе предвыборной кампании 2018 года в Венгрии партия В. Орбана продвигала слоган «Давайте не дадим Дж. Соросу посмеяться последним!». На эту кампанию венгерские власти потратили €100 млн!

И это только сотая часть обвинений в адрес миллиардера. И хотя в Турции сам Р. Эрдоган назвал Сороса «стержнем еврейского заговора, цель которого разделить и расшатать Турцию и другие страны», в самом Израиле к Соросу отношение крайне отрицательное. Израильский политолог А. Эскин пишет: «Неприязнь к Соросу в Израиле является ответом на его последовательно враждебное отношение к еврейскому государству. Он не просто критиковал политику того или иного правительства, но активно финансировал организации, наподобие BDS, ставящие под вопрос само право Израиля на существование. Более того, Сорос активно вмешивался в избирательные кампании в Израиле с целью привести к власти людей леволиберального мировоззрения».

Откуда появилась такая отрицательная оценка деятельности данного филантропа? Может, это продукт больной фантазии, «теорий заговоров» и обычной человеческой зависти?

Как зарабатывал свои деньги Сорос? Неужели производством, ноу-хау, изобретениями, сельским хозяйством? Конечно, нет. Он – финансовый спекулянт, чьи действия всегда были НА или ЗА гранью закона.

Начало пути

Миллиардер Дж. Сорос – 23-й в списке самых богатых людей планеты (Форбс, 2016 год), состояние которого оценивается в $24,9 млрд. По оценкам BBC, общая сумма доходов Сороса от финансовой деятельности составляет около $44 млрд.

Он родился в Будапеште в 1930 году в еврейской мелкобуржуазной семье. Мать Эрзебет Суц – домохозяйка, отец Тивадар Шварц – адвокат. В 1936 году, опасаясь репрессий национал-социалистов, Т. Шварц, который хорошо владел эсперанто, сменил своё имя на Сорос. Сама фамилия Soros на эсперанто означает «возвысится», «воспарит», «стрела, стремящаяся вверх» (то есть в будущее).

В марте 1944 года Гитлер, опасаясь, что Венгрия примкнёт к антигитлеровской коалиции, ввёл в страну войска. Отец Сороса начал продавать своим соплеменникам фальшивые документы, поставив их производство на поток. Эту деятельность он позже подробно описал в своей книге «Маскарад вокруг смерти». Там он пишет, что даже близким богатым друзьям продавал новые документы только, как он выражается, по рыночным ценам, а вот бедным евреям – по себестоимости. Одно бесспорно: Т. Сорос заработал на своих соплеменниках большое состояние.

В 1998 году в интервью программе «60 минут» телевизионного канала CBS на вопрос, не считает ли он то, что делала его семья с евреями во время вой-ны, мародёрством, Дж. Сорос ответил: «Если не мы, то это сделал бы кто-нибудь другой».

В 1947 году в возрасте 17 лет Сорос решил покинуть коммунистическую Венгрию, эмигрировав в Великобританию. Окончил со средним баллом Лондонскую школу экономики, где проучился три года. Ему читал лекции австрийский философ Карл Поппер. В 1953 году получил место в компании «Сингер и Фридландер», где был стажёром в арбитражном отделе. Однако, опоздав в очередной раз на работу, был уволен.

Дела в Англии у эмигранта шли плохо, поэтому в 1956 году Сорос эмигрировал в США, где устроился в Нью-Йорке в мелкую брокерскую фирму на Уолл-стрит. Там ему на первых порах помогали богатый родственник отца Ф. М. Майер и его тётя, живущая во Флориде. В тот момент в Америке стали популярны акции европейских компаний, в которых разбирался очень ограниченный круг лиц. «В начале 60-х тут никто ничего не знал о европейских ценных бумагах, – описывал он свою работу позже. – Поэтому я мог приписывать любые характеристики европейским компаниям, чьи акции я проталкивал. Это тот случай, когда слепой вёл слепых».

В 1960 году Сорос добился крупного успеха – убедил фонды «Морган» и «Драйфус» закупить на большие суммы акции западногерманской страховой компании «Алианц». После того как акции выросли в цене в три раза, вырос и авторитет Дж. Сороса.

Дела пошли плохо в 1963 году, когда президент Дж. Кеннеди ввёл 15% налог на операции с ценными бумагами из-за рубежа. Но уже в 1967 году Сорос занимал должность руководителя исследований в Arnhold & S. Bleichroeder известной брокерской компании, специализирующейся на европейских фондовых рынках. Он познакомился с некоторыми менеджерами из Фонда Джонса, подкидывал им кое-какие идеи.

В 1967 году сумел убедить руководство Arnhold & S.Bleichroeder основать офшорный инвестиционный фонд First Eagle под управлением Сороса. В 1969 году компания совместно с Дж. Соросом учредила ещё один фонд – хедж-фонд Double Eagle Fund. Сорос вложил свои собственные $4 млн в создание и управлял им от лица компании Arnhold & S. Bleichroeder. Фонд зарегистрировали в голландской колонии на острове Кюрасао, и он был тогда недоступен для американских проверяющих органов. Сорос отказывал многим богатым американцам, желающим вложить деньги в фонд, но зато привлекал богатых арабов, европейцев и латиноамериканцев.

Когда регулирующие органы ограничили возможности Сороса управлять фондами, он решил рискнуть. В 1973 году совместно с Дж. Роджерсом он основал международный инвестиционный фонд Soros Management Fund. В 1979 г. переименовал его в Quantum Group. Фонд осуществлял спекулятивные операции с ценными бумагами, валютами, биржевыми товарами, в результате его прибыльность в первые десять лет существования составила 3365% в год.

Состояние Сороса к концу 1980 года оценивалось в $100 млн. В 1985 году у фонда Quantum Group были капиталы в $1 млрд, в конце 1986 – $1,5 млрд, в июле 2011 – $26 млрд. Важно отметить, что фонд появился аккурат с первым крупным нефтяным кризисом, что открыло двери для огромных спекуляций.

Финансовый хищник

Как зарабатывал свои деньги Сорос? Неужели производством, ноу-хау, изобретениями, сельским хозяйством? Конечно, нет. Он – финансовый спекулянт, чьи действия всегда были НА или ЗА гранью закона.

15 августа 1971 г. президент США Ричард Никсон нанёс мощный удар по Бреттон-Вудской финансовой системе, де-факто похоронив её. Доллар больше не конвертировался в золото, курс национальных валют стал нестабилен. Государства вынуждены были увеличивать денежную массу, брать займы у рынков (банков, фондов), что увеличило значимость банков и Хедж-фондов в установлении курса валют. Это же увеличило зависимость государств от мировой финансовой олигархии. «Стоимость доллара зависела от представлений о ней», – объяснял Сорос. Р. Никсон открыл двери для финансовых спекулянтов и акул крупного бизнеса, которые стали сколачивать состояния на биржевых спекуляциях и на координированных атаках против национальных валют.

Пару примеров помогут нам разобраться, пусть и поверхностно, в сути махинаций Дж. Сороса. В бизнесе его успехи основывались на закрытой информации, полученной от высокопоставленных государственных служащих. Одну из афер описывает аналитик Форбса Маллаби Себастьян: «22 сентября 1985 года министр финансов США Джеймс Бейкер собрал своих коллег из Франции, ФРГ, Японии и Великобритании в отеле «Плаза» в Нью-Йорке. Пять министров договорились о совместной политике по снижению реального курса доллара. Уже на следующий день иена выросла более чем на 7% по отношению к доллару – самый большой её однодневный скачок за всю историю. Сорос тут же позвонил своим брокерам в Гонконг и приказал купить больше иен. Соглашение в «Плазе» принесло Соросу $30 млн прибыли за одну ночь. К пятнице той же недели он заработал дополнительно $107 млн на падении курса американской̆ валюты». К началу декабря Сорос накупил иен ещё на $500 млн и немецких марок на $300 млн. К декабрю 1985 года суммарно он заработал $230 млн! А всё потому, что узнал из достоверных источников об этом тайном совещании министров и решении о понижении курса американской валюты по отношению к японской на 4,3%.

Другой пример приводит французский политолог Pierre Antoine Plaquevement. В 1988 г. инвестиционный фонд Сороса приобрёл четыре французские компании за $50 млн. Среди них – банк Societe Generale. Лишь на продаже части акций Сорос заработал $2,3 млн.

В 2002 году Парижский суд признал Дж. Сороса виновным в получении конфиденциальных сведений в целях извлечения прибыли и приговорил к штрафу в €2,2 млн. По мнению суда, благодаря этим сведениям он заработал около $2 млн на акциях французского банка Societe Generale. Впоследствии штраф был сокращён до €0,9 млн. Сорос обратился в Европейский суд по правам человека, но тот в 2011 году не усмотрел в осуждении нарушений.

Однако шедевром финансовых махинаций считается атака Сороса на банк Англии в 1992 году. 16 сентября 1992 года он заработал за день $1,1 млрд на резком падении английского фунта против немецкой марки. Предварительно получив нужную ему информацию от главы немецкого центрального банка Г. Шлезингера, Сорос купил огромную сумму британских фунтов стерлингов (10 млрд!) и обменял её на немецкие марки по курсу 2,82. В результате на следующий день началось падение курса английского фунта относительно марки (фунт потерял 15%, а немецкая марка набрала 7%.) и Дж. Сорос скупил обратно подешевевшую английскую валюту по цене 2,548 марки. На этом и заработал.

Как пишет В. Ардаев, «активность Сороса была замечена другими игроками, которые вслед за ним также стали продавать британские деньги и скупать валюту других государств, что и привело к финансовому катаклизму».

Для участия в афере Сорос взял кредит в $15 млрд, дав залог лишь $1 млрд. Это стало возможным благодаря участию в афере таких известных фондов, как Caxton Corp, Jones Investment и американских банков-гигантов JP Morgan, Chase Manhattan, Bank of America. Сорос стал называть этот день, известный как «чёрная среда», «белой средой», а его самого отмечают как «человека, который обвалил Банк Англии».

Обвал фунта вызвал в Великобритании экономический кризис – подорожали товары, резко выросла безработица. Эти последствия стране пришлось преодолевать несколько лет. Такую же операцию Сорос провёл в Италии, причём в том же 1992 году. Итальянский банк потратил около $48 млрд, чтобы спасти валюту страны лиру. Итальянские газеты писали, что Сорос заработал на этой афере более $1 млрд!

В 1993 г. фонд Quantum Group атаковал французский франк и японскую иену. Вследствие этих атак европейская денежная система (EMS) фактически прекратила существование, открыв путь к появлению евро.

Обвал финансового рынка Юго-Восточной Азии

В августе-сентябре 1997 г. Сорос обрушил валюту Таиланда (бат), купив, а потом распродав её, на миллиард долларов. Бат рухнул, спровоцировав цепную реакцию по всей Восточной Азии. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамадом заявил, что Сорос сознательно организовал кризис в регионе. По его словам, он с помощью «валютной плётки» решил наказать АСЕАН за то, что эта организация, наперекор воле Вашингтона, приняла в свои ряды Мьянму (Бирму). Сам Дж. Сорос отверг обвинения в организации валютной паники, хотя и признался в том, что «для своей деятельности в Азии покупал недавно индонезийские рупии». Да, в чувстве юмора ему не откажешь.

Валютный кризис нанёс сокрушительный удар по экономикам юго-восточных «тигров». К концу августа таиландский бат упал на 50%, индонезийская рупия – на 22,6% , малазийский ринггит – на 16,5%, филиппинское песо – на 13,6% и сингапурский доллар – на 6,3%. Не смог остановить падение таиландского бата и кредит в $17,2 млрд, выделенный, по инициативе МВФ, ряду стран Азии. Потери только Малайзии оцениваются в 200 млрд ринггитов, что соответствует 4-летнему бюджету страны!

В результате рухнула экономика целого региона: Таиланда, Филиппин, Малайзии, Индонезии и Южной Кореи.

Российский дефолт 1998 года

13 августа 1998 года в британской газете Financial Times было опубликовано письмо известного американского финансиста Дж. Сороса, в котором он предрёк России дефолт или гиперинфляцию с катастрофическими последствиями.

17 августа правительство России и Центральный банк объявили о дефолте по основным видам государственных ценных бумаг, то есть о невозможности расплатиться по своим долговым обязательствам.

После публикации его письма только за один день доходность краткосрочных гособлигаций РФ выросла на 165%, и инвесторы принялись массово избавляться от рубля, чем, по сути, спровоцировали его девальвацию. Попытки миллиардера оправдаться и утверждения о собственных потерях из-за рубля вызывают мало доверия – с учётом его бэкграунда и отношения к России. По его собственному признанию, кризис в РФ обошёлся ему более чем в $4 млрд, причём половина потерь пришлась на инвестиции в России. Но стоит прочитать работу Сороса «Алхимия финансов» и его рефлексивную теорию рынков, чтобы понять: Дж. Сорос спровоцировал намеренно реакцию рынка, чтобы обвалить его.

И игра стоила свеч. В России начался один из самых тяжёлых экономических кризисов в истории страны, который ударил по всему СНГ, в том числе и по Республике Молдова.

Продолжение следует.

Богдан Цырдя, политолог